"Ростов" и "Балтика" сыграли вничью в 20-м туре РПЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Ростов" на 93-й минуте смог сравнять счет с калининградской "Балтикой" в домашнем матче 20-го тура РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте: Умар Сако забил гол, но он был отменен после проверки. На 40-й минуте гол за "Балтику" оформил Брайан Хиль. "Ростов" смог завершить матч вничью благодаря Роналдо, который забил мяч в ворота гостей на 93-й минуте.

"Балтика" занимает в турнирной таблице пятое место (36 очков), "Ростов" - на десятом месте (22 очка).