Бой между Топурией и Гэтжи возглавит турнир UFC в Белом доме в США

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Поединок между чемпионом испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи возглавит кард турнира UFC, который пройдет 14 июня в Белом доме в США. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

На кону будет стоять титул UFC в легком весе, который принадлежит Топурии.

В со-главном бою вечера за временный пояс в тяжелом дивизионе встретятся бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган.

Также в основном карде встретятся:

Шон О'Мэлли (США) — Айманн Захаби (Канада)

Маурисиу Руффи (Бразилия) — Майкл Чендлер (США)

Бо Никал (США) — Кайл Докас (США)

Диего Лопес (Бразилия) — Стив Гарсия (США).