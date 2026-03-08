Дубль Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Реал Солт-Лейк" со счетом 3:2 победил "Атланту" в гостевом матче чемпионата североамериканской футбольной лиги MLS.

В составе победителей голы забили Серхи Соланс (23-я минута), Эйден Хезархани (27'), Савьер Госо (40). У "Атланты" дубль оформил россиянин Алексей Миранчук (38, 74).

"Реал Солт-Лейк" набрал 6 очков в трех матчах и занимает 10-е место в Западной конференции МЛС. "Атланта Юнайтед" без очков после трех туров располагается на последней строчке Восточной конференции.