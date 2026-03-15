Еще две иранские футболистки передумали оставаться в Австралии в качестве беженцев

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Еще три члена женской иранской сборной по футболу, которые ранее получили австралийские визы как беженцы, решили вернуться на родину, сообщает Associated Press со ссылкой на правительство Австралии. Агентство "Тасним" уточняет, что это две футболистки и один член штаба сборной.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подчеркнул, что спортсменкам было неоднократно предложено обсудить другие варианты.

Женская сборная Ирана прибыла в Австралию для участия в Азиатском Кубке мира в прошлом месяце еще до начала военной операции США и Израиля.

Изначально шестеро футболисток и один человек из числа технического персонала получили гуманитарные визы, чтобы остаться в Австралии. Остальные спортсменки и члены штаба улетели из Сиднея в Малайзию 9 марта.

Позднее еще один человек передумал и улетел из Австралии.

Команда до сих пор остается в малайзийском Куала-Лумпуре.

Иран США футбол Австралия
