Глава ПКР отметил дружелюбность спортсменам к россиянам на Паралимпиаде

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков указал на позитивное отношение к отечественным спортсменам со стороны атлетов из других стран на прошедшей в Италии зимней Паралимпиаде-2026.

"Все спортсмены были к нам дружелюбны. Как и во время награждения и исполнения нашего гимна - все вставали и снимали головные уборы", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".

На Играх выступили шесть российских спортсменов, им удалось завоевать12 медалей - 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. С этими показателями сборная России, выступившая на Паралимпиаде под государственной символикой РФ, заняла третье место в медальном зачете.

Игра прошли с 6 по 15 марта.

