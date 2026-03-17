Экс-футболист "Спартака" признал, что ударил родственника ножом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выступавший за "Спартак" нидерландский футболист Квинси Промес признал в суде, что нанес ножевое ранение своему двоюродному брату во время семейной вечеринки в Абкауде в июле 2020 года. Об этом сообщает Nu.nl.

Как сообщили адвокаты спортсмена Гирт-Ян и Кэрри Кнупс в ходе предварительного заседания по апелляции, Промес ударил оппонента складным ножом в колено в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Это, по их словам, случилось на фоне массовой потасовки с участием нетрезвых родственников.

По версии защиты, инциденту предшествовал конфликт из-за ювелирных изделий: пострадавший, как утверждает Промес, похитил украшения у тети футболиста, которую тот считает второй матерью. Также пострадавший, со слов футболиста, попытался отобрать золотую цепь у малолетнего племянника спортсмена. Словесную перепалку участников конфликта венчал удар Промеса ножом.

Адвокаты квалифицируют действия Промеса самообороной и, стало быть, спортсмен должен избежать наказания.

Ранее суд приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы по этому эпизоду. На тот момент 34-летний нидерландец отрицал вину. Также его приговорили к шести годам за участие в торговле наркотиками.

Промес выступал за "Спартак с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Помимо "Спартака", Промес играл за нидерландские "Твенте", "Гоу Эхед Иглз", "Аякс", испанскую "Севилью", а также "Дубай Юнайтед" (ОАЭ).