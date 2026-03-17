Экс-футболист "Спартака" признал, что ударил родственника ножом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выступавший за "Спартак" нидерландский футболист Квинси Промес признал в суде, что нанес ножевое ранение своему двоюродному брату во время семейной вечеринки в Абкауде в июле 2020 года. Об этом сообщает Nu.nl.

Как сообщили адвокаты спортсмена Гирт-Ян и Кэрри Кнупс в ходе предварительного заседания по апелляции, Промес ударил оппонента складным ножом в колено в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Это, по их словам, случилось на фоне массовой потасовки с участием нетрезвых родственников.

СпортЭкс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в НидерландыЭкс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в НидерландыЧитать подробнее

По версии защиты, инциденту предшествовал конфликт из-за ювелирных изделий: пострадавший, как утверждает Промес, похитил украшения у тети футболиста, которую тот считает второй матерью. Также пострадавший, со слов футболиста, попытался отобрать золотую цепь у малолетнего племянника спортсмена. Словесную перепалку участников конфликта венчал удар Промеса ножом.

Адвокаты квалифицируют действия Промеса самообороной и, стало быть, спортсмен должен избежать наказания.

Ранее суд приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы по этому эпизоду. На тот момент 34-летний нидерландец отрицал вину. Также его приговорили к шести годам за участие в торговле наркотиками.

Промес выступал за "Спартак с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Помимо "Спартака", Промес играл за нидерландские "Твенте", "Гоу Эхед Иглз", "Аякс", испанскую "Севилью", а также "Дубай Юнайтед" (ОАЭ).

Квинси Промес футбол
Новости по теме

Новости

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Медведев проиграл Синнеру в финале турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Горнолыжница Ворончихина и лыжник Голубков пронесли флаг РФ на закрытии Паралимпиады

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

УЕФА объявил об отмене матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады
