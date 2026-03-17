Президент Мексики сказала о готовности провести матчи ЧМ по футболу с участием Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Иран и Международная федерация футбола (ФИФА) выясняют, возможно ли провести матчи Чемпионата мира по футболу 2026 с участием Ирана на территории Мексики, Мехико не против этого, заявила во вторник президент страны Клаудия Шейнбаум.

"Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира, поэтому мы посмотрим, какое решение примет ФИФА по Ирану, и после этого предоставим обновленную информацию", - приводят ее слова мексиканские СМИ.

Шейнбаум отметила, что сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Ранее в посольстве Ирана в Мексике заявили, что страна начала переговоры с ФИФА по этому вопросу, потому что США не могут гарантировать безопасность иранской сборной на своей территории.

При этом представители ФИФА заявили испанской газете "Марка", что в организации ожидают, что "все команды примут участие в соответствии с расписанием матчей, опубликованным 6 декабря 2025 года". В связи с этим перенос матчей может стать проблематичным, так как все матчи группового этапа Иран и другие сборные в его группе, согласно расписанию, должны играть в США.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что президент США Дональд Трамп не имеет ничего против выступления сборной Ирана на Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.