"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ

В решающей серии ярославцы сыграют с казанским "Ак Барсом"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В полуфинальной серии ярославцы оказались сильнее омского "Авангарда", выиграв ее по победам – 4-3.

В решающем, седьмом матче серии "Локомотив" победил дома соперников из Омска со счетом 4:3. Судьба встречи решилась во втором овертайме.

В составе хозяев голы провели Никита Кирьянов (1-я минута), Максим Шалунов (40), Максим Березкин (52, 89).

Авторы точных бросков у "Авангарда": Александр Волков (5), Константин Окулов (26), Джозеф Чеккони (34). "Авангард" вновь упустил преимущество в два гола.

В финале ярославская команда встретится с казанским "Ак Барсом".

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина, трофей он выигрывал один раз. Также у него два проигранных финала (2009, 2024).

"Ак Барс" - трехкратный обладатель трофея (2009, 2010, 2018), также он два раза проиграл в финалах (2015, 2023).