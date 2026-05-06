Никита Цзю завоевал пояс WBO International
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса на турнире в Ньюкасле (Австралия).
Поединок прошел в статусе главного боя турнира.
После шестого раунда команда Диаса отказалась от продолжения боя.
В результате 28-летний Никита Цзю стал обладателем пояса WBO International в первом среднем весе.
На счету представителя Австралии в официальных поединках профессионального бокса 12 побед (10 – нокаутом) в 12 поединках.
25-летний Диас потерпел первое поражение при 16 победах (шесть – досрочных).
Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.