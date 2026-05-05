"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Английский "Арсенал" со счетом 1:0 выиграл у испанcкого "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Лондоне.

На 45-й минуте гол забил Букайо Сака.

Результат первого матча – 1:1. По сумме двух встреч сильнее оказался "Арсенал" и вышел в финал турнира. В решающем матче лондонский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" (Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция). 6 мая в Мюнхене эти команды проведут ответную полуфинальную встречу. Результат первого матча – 5:4 в пользу ПСЖ.