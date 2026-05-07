ПСЖ с россиянином Сафоновым прошел "Баварию" и стал финалистом ЛЧ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварии" со счетом 1:1 завершили ответную полуфинальную встречу Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух встреч сильнее оказался ПСЖ.

Игра прошла в Мюнхене.

На третьей минуте ПСЖ вышел вперед благодаря голу Усмана Дембеле. "Бавария" отыгралась на 90+4 минуте, отличился Гарри Кейн.

В составе ПСЖ полный матч провел вратарь сборной России Матвей Сафонов, он отразил пять ударов.

В первом матче победу одержал "Пари Сен-Жермен" (5:4), который, таким образом, второй раз подряд выходит в финал турнира.

В решающем матче французский клуб 30 мая сыграет с английским "Арсеналом", матч пройдет в Будапеште.

ПСЖ – действующий победитель ЛЧ.