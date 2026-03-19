Песков рассказал о работе по возвращению флага РФ на Олимпийские игры

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия ведет работу по возвращению российской команды под флагом РФ на Олимпийские игры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Работа идет в этом направлении. Те заявления, которые мы слышали от руководства МОК - они заявляют позицию относительно того, что спорт не должен разъединять и так далее. Вот, если руководствоваться этой позицией руководства МОК, то, значит, мы обязательно вернемся", - сказал Песков

Так он ответил на вопрос о том, есть ли шанс на возвращение на Олимпийские игры российского флага.

Начиная с зимних Игр-2018, россияне выступают на Олимпиадах под нейтральным флагом.