Сафонов и Головин вошли в итоговый состав сборной России на мартовские матчи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определил итоговый состав национальной команды страны на товарищеские матчи в марте.

Как сообщает пресс-служба РФС, в состав вошел 31 футболист.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика", Калининград).

Защитники - Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Игорь Дивеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград).

Полузащитники - Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – "Локомотив", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Петров ("Балтика", Калининград), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – "Локомотив", Москва), Георгий Мелкадзе ("Ахмат", Грозный).

27 марта в Краснодаре сборная России сыграет с Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге – с Мали.