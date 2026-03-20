Рожков вновь избран президентом Паралимпийского комитета России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Павел Рожков избран президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) на очередной четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Выборы состоялись в пятницу на отчетно-выборной конференции организации в Подольске.

68-летний Рожков возглавляет организацию с 2022 года. До этого, с марта 2021 года, он исполнял обязанности президента Паралимпийского комитета России. В период с 2006 по 2022 год Рожков занимал должности председателя Исполкома и первого вице-президента ПКР.

С 2013 по 2015 год он входил в Исполком Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), а с 2015 по 2023 год занимал пост вице-президента IWAS.