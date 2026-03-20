Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - По итогам зрегулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сформированы пары первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Западная конференция:
"Локомотив" — "Спартак"
"Динамо" Минск — "Динамо" Москва
"Северсталь" — "Торпедо"
ЦСКА — СКА
Восточная конференция:
"Металлург" — "Сибирь"
"Авангард" — "Нефтехимик"
"Ак Барс" — "Трактор"
"Автомобилист" — "Салават Юлаев"
Серии будут длиться до четырех побед команд в парах.
Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Локомотив".