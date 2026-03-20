Поиск

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - По итогам зрегулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сформированы пары первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Западная конференция:

"Локомотив" — "Спартак"

"Динамо" Минск — "Динамо" Москва

"Северсталь" — "Торпедо"

ЦСКА — СКА

Восточная конференция:

"Металлург" — "Сибирь"

"Авангард" — "Нефтехимик"

"Ак Барс" — "Трактор"

"Автомобилист" — "Салават Юлаев"

Серии будут длиться до четырех побед команд в парах.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Локомотив".

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

