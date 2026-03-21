Арутюнян назвал бой Бивола с Айфертом проходным, но полезным для возвращения в ринг

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временный чемпион мира по версии WBA в бриджервейте Вартан Арутюнян оценил перспективы потенциального поединка между обладателем титулов WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом.

Бой запланирован на май в Египте, однако официального анонса от команд боксеров пока не последовало.

"Бой с Айфертом – проходной для Дмитрия Бивола. Но хороший для того, чтобы вернуться в ринг после простоя, после травмы. Подвигаться, почувствовать ринг, пристреляться. И все так же быть внимательным, острым, быстрым. Что касается шансов Айферта… Это бокс, тут шансы есть у любого, кто выходит в ринг", — сказал Арутюнян "Интерфаксу".

На счету Бивола на профессиональном ринге 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение.

