ЦСКА победил махачкалинское "Динамо" и прервал серию поражений в РПЛ

Автор гола Энрике Кармо (ЦСКА)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

Голы у хозяев забили Энрике Кармо (15-я минута), Матвей Кисляк (21) и Тамерлан Мусаев (71), у гостей отличился Гамид Агаларов (25).

Этой победой армейский клуб прервал четырехматчевую серию поражению в РПЛ

ЦСКА набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Махачкалинское "Динамо" — на 12-й строчке, 21 очко.

ЦСКА РПЛ футбол
