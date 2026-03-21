Определились финалисты Кубка России по боксу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Самаре завершились полуфинальные поединки Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Победители боёв разыграют медали в тринадцати весовых категориях.

В финал вышли: до 48 кг — Павел Васильев (Якутия) и Володя Мнацаканян (Московская область); до 51 кг — Амиршох Джалолов (Калининградская область) и Расул Салиев (Дагестан); до 54 кг — Андрей Осипян (Ставропольский край) и Вячеслав Рогозин (Ярославская область); до 57 кг — Андрей Пегливанян (Краснодарский край) и Юрий Аветян (Крым); до 60 кг — Константин Опольский (Московская область/Карелия) и Иван Добрынин (Челябинская область); до 63,5 кг — Габил Мамедов (Оренбургская область) и Иван Григорьев (Санкт-Петербург); до 67 кг — Александр Зырянов (Санкт-Петербург) и Расул Магомедов (Дагестан); до 71 кг — Андрей Сагилян (Краснодарский край) – Игорь Свиридченков (ЛНР); до 75 кг — Алексей Гуков (Хабаровский край) и Сергей Сергеев (Татарстан); до 80 кг — Ильяс Магомедов (Дагестан) и Алакпер Гезалов (Самарская область); до 86 кг — Дмитрий Карманов (Хабаровский край) и Михаил Усов (Московская/Курская); до 92 кг — Ярослав Дороничев (ХМАО/Югра) и Вадим Щеблыкин (Белгородская область); свыше 92 кг — Александр Дорофеев (Свердловская область) и Светослав Тетерин (Рязанская область).

Финалы пройдут в воскресенье.

