Россиянин Садома одержал седьмую победу на профессиональном ринге

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 по боксу россиянин Савелий Садома победил соотечественника Адама Арирова на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Поединок завершился техническим нокаутом: после четвертого раунда команда Амирова отказалась от продолжения боя.

Таким образом, Садома одержал седьмую победу на профессиональном ринге, он вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе.

"Профессиональный бокс, можно сказать, это другой вид спорта, который отличается от любительского. Есть много примеров, когда чемпионы по любителям переходили в профессионалы и показывали ровным счетом ничего. Так что нужно начинать заново - с чистого листа. Каким бы я не был боксером-любителем, в профессионалах все по-другому", - сказал Садома, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В главном бою шоу Денисом Савицким единогласным решением судей победил Исломбека Муминова из Узбекистана. Всего же в субботу прошли семь поединков в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при в легком и полутяжелом дивизионах, которые были рассчитаны на шесть раундов. Также состоялись два боя среди резервистов Гран-при в легком весе. Ранее в полуфинал в легком весе уже вышел россиянин Вильдан Минасов.

Полностью результаты турнира RCC Boxing Promotions выглядят следующим образом:

- легкий вес: Леонид Каминский единогласным решением судей победил Александра Симанова;

- легкий вес: Илья Иванов единогласным решением судей победил Иван Абрамов;

- легкий вес: Лазизбек Фаттоев единогласным решением судей победил Чаяна Ланзыы;

- легкий вес: Тигран Согоян единогласным решением судей победил Сардорбека Ганиева ( Узбекистан);

- легкий вес: Шукрат Саломатов решением судей победил Мурада Алиева;

- полутяжелый вес: Максим Татаринов нокаутировал Степана Назарова;

- полутяжелый вес: Григорий Абионян единогласным решением судей победил Андрея Кирьякова;

- полутяжелый вес: Савелий Садома техническим нокаутом в пятом раунде победил Адама Амирова;

- полутяжелый вес: Денис Савицкий единогласным решением судей победил Исломбека Муминова (Узбекистан).