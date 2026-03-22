Евлоев победил Мерфи в главном бое UFC в Лондоне

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном поединке турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне.

Бой в полулегком весе продлился все пять раундов. По его итогам россиянину присудили победу раздельным решением судей.

Таким образом, 32-летний Евлоев сохранил непобежденный статус, одержав 20-ю победу. Для 34-летнего Мерфи это поражение стало первым в карьере, на его счету 17 побед, один бой признан несостоявшимся.