Евлоев победил Мерфи в главном бое UFC в Лондоне

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном поединке турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне.

Бой в полулегком весе продлился все пять раундов. По его итогам россиянину присудили победу раздельным решением судей.

Таким образом, 32-летний Евлоев сохранил непобежденный статус, одержав 20-ю победу. Для 34-летнего Мерфи это поражение стало первым в карьере, на его счету 17 побед, один бой признан несостоявшимся.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });