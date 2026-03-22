Леброн Джеймс установил рекорд по числу матчей в НБА

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" американец Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по числу проведённых матчей в регулярных чемпионатах.

Матч против "Орландо Мэджик", состоявшийся в ночь на воскресенье по московскому времени, стал для 41-летнего Джеймса 1612-м в карьере. Предыдущим рекордсменом был американец Роберт Пэриш (1611).

Джеймс – четырехкратный чемпион НБА. Два раза (2012, 2013) титул он выигрывал в составе "Майами", по разу – в "Кливленде" (2016) и "Лос-Анджелесе" (2020).