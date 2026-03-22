Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров возглавил список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обойдя форварда "Эдмонтона" канадца Коннора Макдэвида.

В очном матче "Тампа" обыграла "Эдмонтон" со счётом 5:2. Кучеров набрал в этой встрече4(2+2 по системе "гол+пас") очка. По сезону в целом он набрал 118 (40+78) очков в 64 играх. На счету Макдэвида — 116 (38+78) очков в 71 встрече. В матче с "Тампой" он отметился голом.

Третье место в бомбардирской гонке занимает канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон - 114 (45+69) очков в 67 встречах.

