"Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 одолели "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Оренбурге.

На 18-й минуте гол забил Ливай Гарсия, на 25-й – Руслан Литвинов.

Это первая за шесть лет победа "Спартака" над "Оренбургом" в гостях. Кроме того, москвичи впервые за шесть лет забили голы в Оренбурге.

"Спартак" набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Оренбург" - на предпоследнем, 15-м месте: 18 очков.