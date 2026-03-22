Поиск

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 взяли верх над московским "Динамо" в 22-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Москве.

На 22-й минуте Джон Джон вывел "Зенит" вперед. На 37-й минуте динамовец Артур Гомес сравнял счет. Незадолго до перерыва "Зенит" вновь повел в счете: на 43-й минуте отличился Александр Соболев. На 85-й в составе петербургской команды точный удар нанес Максим Глушенков.

"Зенит" набрал 48 очков и вновь приблизился к лидирующему "Краснодару" (49). "Динамо", прервавшее трехматчевую серию побед в РПЛ, занимает восьмое место (30).

Зенит Динамо Краснодар футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

