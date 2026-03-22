"Локомотив" разгромил "Акрoн" в матче РПЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 5:1 обыграл тольяттинский "Акрoн" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве.

Все голы были забиты в первом тайме: у "Локомотива" отличились Сесар Монтес (7), Александр Руденко (23), Зелимхан Бакаев (26), Дмитрий Воробьев (28) и Алексей Батраков (39), у гостей — Кевин Аревало (14).

"Локомотив" с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, "Акрoн" идет десятым (22 очка). В следующем туре железнодорожники 5 апреля сыграют в гостях со "Спартаком", "Акрон" 4 апреля примет в Самаре ЦСКА.

