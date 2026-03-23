Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче "Колорадо" россиянин отметился голом, который стал 1000-м для Овечкина в его карьере в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показатель Овечкин занимает второе место в истории лиги, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Гол россиянина не помог "Вашингтону" избежать поражения (2:3, в овертайме).

Второй звездой дня назван нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг, оформивший дубль и результативную передачу в матче с "Виннипегом" (3:2 в пользу "Нэшвилла"). Третьей звездой стал голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, отразивший все 26 бросков в игре с "Коламбусом" (1:0 в пользу "Айлендерс").

