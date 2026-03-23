Свищев сменил Вяльбе во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Учитывая богатый опыт, поддерживаю его кандидатуру на должность руководителя и Ассоциации, и главы объединенной федерации", - написал Дегтярев.

В этой должности Свищев сменил трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Елену Вяльбе.

"Благодарю Елену Вяльбе за ее работу", - написал Дегтярев.

В Ассоциацию лыжных видов спорта России входят отечественные федерации лыжных гонок, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла.