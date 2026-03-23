ЦСКА обыграл СКА во втором овертайме и повел на старте плей-офф КХЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 3:2 взял верх над петербургским СКА в первом матче стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на "ЦСКА Арене" в Москве и завершилась во втором овертайме. Решающую шайбу на 87-й минуте забросил защитник Никита Нестеров, В составе ЦСКА также отличился Максим Соркин, оформивший дубль. У СКА по разу забивали Николай Голдобин и Сергей Сапего.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 25 марта также в Москве.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Автомобилист" — "Салават Юлаев" - 2:0

"Ак Барс" — "Трактор" — 3:2 (в овертайме)

"Северсталь" — "Торпедо" — 1:4.

Серии в этих парах также продолжатся 25 марта.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Локомотив" (Ярославль).