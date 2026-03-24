Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА 41-летний бразилец Вагнер Лав объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте. Сообщение о точке в карьере он разместил в соцсетях.

28 марта он проведет последний матч, выйдя на поле в составе бразильского "Ретро", а позже выйдет в тренерский штаб команды.

В составе армейского клуба Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

Также Вагнер также играл за "Шаньдун Лунэн", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".

В составе национальной сборной Бразилии Лав дважды выигрывал Кубок Америки. Всего за главную команду своей страны форвард провел двадцать матчей, в которых забил четыре мяча.

