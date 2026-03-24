"Локомотив" обыграл "Спартак" в первом матче на старте плей-офф КХЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 5:3 одержал победу над московским "Спартаком" в первом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Ярославле, хозяева уступали в два гола.

У "Локомотива" отличились Александр Радулов (18-я минута), Георгий Иванов (19), Рихард Паник (26), Мартин Гернат (51) и Никита Кирьянов (59, в пустые ворота). У "Спартака" точные броски нанесли Демид Мансуров (8), Даниил Гутик (10) и Герман Рубцов (43).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0в пользу "Локомотива". Следующий матч команды проведут 26 марта также в Ярославле.

Во вторник прошли еще три матча первого раунда плей-офф – первые в каждой из пар. Их результаты:

"Авангард" — "Нефтехимик" — 4:2

"Металлург" — "Сибирь" — 4:1

"Динамо" (Минск) — "Динамо" (Москва) — 3:1

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

КХЛ Спартак Локомотив
