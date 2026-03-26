Хоккеистам "Торпедо" с третьей попытки удалось вылететь из Череповца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Игроки "Торпедо" смогли вылететь из Череповца, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

"Наша команда, пусть и не без приключений, добралась до Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, у хоккеистов "Торпедо" возникли проблемы с вылетом из Череповца, где игроки проводили матчи стартового раунда плей-офф КХЛ против местной "Северстaли". Команда направилась в аэропорт сразу после состоявшегося в среду игры. Самолет с игроками на борту уже выехал на полосу для взлета, но в последний момент вылет отменили. Команда направилась в отель, на следующий день ситуация повторилась.

В первом матче серии 23 марта "Торпедо" обыграло "Северстaль" со счетом 4:1, во втором, 25 марта, уступило – 0:4. Обе встречи состоялись в Череповце.

27 и 29 марта команды встретятся в Нижнем Новгороде.