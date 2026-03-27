Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" победить "Юту" в НХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 7:4 победил "Юту" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин провел три гола – на 26-й, 32-й и 60-й (в пустые ворота) минутах.

Таким образом, Овечкин довел до 926 число голов за карьеру в регулярных чемпионатах и обновил принадлежащий ему рекорд лиги. С учетом плей-офф в активе 40-летнего спортсмена 1003 гола. По этому показателю Овечкин занимает второе место в НХЛ, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Также в составе "Вашингтона" дубль оформил нападающий Иван Мирошниченко (3, 50 минуты).

В составе "Юты" три голевые передачи оформил на свой счет защитник Михаил Сергечев.

Сейчас "Вашингтон" занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 81 очко. От дающего право сыграть в плей-офф восьмого места столичная команда отстает на шесть очков. "Юта" - на пятом месте в Западной конференции, 80 очков.