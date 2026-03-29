Кими Антонелли выиграл второй подряд этап "Формулы-1"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Итальянский пилот команды MercedesАндреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии — третий этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял пилот McLarenОскар Пиастри (Австралия), в тройку лучших также попал гонщик FerrariШарль Леклер (Монако).

Для Антонелли это вторая подряд выигранная гонка. 15 марта он победил на Гран-при в Китае.

19-летний итальянец набрал 72 очка и вышел на первое место в общем зачете. Второе место занимает его напарник по команде британец Джордж Рассел (63). На третьей располагается Леклер (49).

Следующие этапы чемпионата должны были пройти в Бахрейне (гоночный уикенд – 10-12 апреля) и Саудовской Аравии (17-19 апреля), однако они были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, ближайшие этап состоится в Майами 1-3 мая.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });