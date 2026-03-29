"Салават Юлаев" одержал третью победу над "Автомобилистом" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Уфе.

В составе хозяев дубли оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Даниил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У гостей отличились Александр Шаров (27) и Анатолий Голышев (56).

"Салават Юлаев" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 31 марта в Екатеринбурге.