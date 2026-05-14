Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до 2030 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной страны Карло Анчелотти, сообщается на сайте организации.

Соглашение будет действовать четыре года – до окончания чемпионата мира-2030.

66-летний итальянец возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. За год работы под его руководством команда провела 10 матчей: 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения при разнице мячей 18:8. Национальная команда страны выступит на чемпионате мира 2026 года.

Предыдущим местом работы Анчелотти был испанский "Реал", который он возглавлял дважды. За пять в общей сложности сезонов под его руководством "Реал" выиграл 10 трофеев - по две Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ, Кубка Испании, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Анчелотти – единственный тренер, выигравший Лигу чемпионов четыре раза (дважды выиграл ЛЧ с "Миланом"). Также одержал больше всех побед в ЛЧ – 118. Он стал первым тренером, выигравшим каждый из топ-5 национальных чемпионатов. Помимо Испании, это чемпионаты Италии ("Милан"), Англии ("Челси"), Франции ("Пари Сен-Жермен"), Германии ("Бавария").