США в преддверии чемпионата мира еще не выдали визы иранским футболистам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Ирана до сих пор не получили американских виз для участия в чемпионате мира по футболу, заявил в четверг президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

"Ни одну визу еще не выдали", - цитируют его иранские СМИ.

Тадж добавил, что в пятницу или субботу проведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА). "Они должны дать нам гарантии, потому что проблема с визами все еще не решена", - заявил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на территории США.

Вашингтон и Тегеран разорвали дипломатические отношения в 1980 году после захвата американских заложников в посольстве США в Тегеране.