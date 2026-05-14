Поиск

США в преддверии чемпионата мира еще не выдали визы иранским футболистам

США в преддверии чемпионата мира еще не выдали визы иранским футболистам
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Ирана до сих пор не получили американских виз для участия в чемпионате мира по футболу, заявил в четверг президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

"Ни одну визу еще не выдали", - цитируют его иранские СМИ.

Тадж добавил, что в пятницу или субботу проведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА). "Они должны дать нам гарантии, потому что проблема с визами все еще не решена", - заявил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на территории США.

Вашингтон и Тегеран разорвали дипломатические отношения в 1980 году после захвата американских заложников в посольстве США в Тегеране.

Иран США ФИФА Футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за рекордного спроса

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" во втором матче финальной серии КХЛ

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Правительство утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров ОИ и Паралимпиады

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Футболист МЮ Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России