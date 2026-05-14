Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинале турнира категории Masters в Риме.

Результат – 1:6, 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает девятое место и является первой ракеткой России. Ландалусе – на 94-м месте мирового рейтинга.

В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финал взял верх над россиянином Андреем Рублевым (№14 в мировом рейтинге).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Даниил Медведев.