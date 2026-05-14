Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за рекордного спроса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Система онлайн-продажи билетов на суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" не справилась с пиковой нагрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

"В связи с рекордным спросом на "Яндекс. Афише" система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели", - говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что "технические специалисты оперативно устраняют возникшие сложности" и "в течение нескольких часов билеты снова станут доступны для покупки".

Матч пройдет 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве и стартует в 18:00 мск. Продажа билетов стартовала 14 мая. Для покупки билетов необходимо оформить карту болельщика.

"Спартак" - четырехкратный обладатель Кубка России (1994, 1998, 2003, 2022), два раза он проигрывал в финале (1996, 2006). "Краснодар" турнир не выигрывал, но в 2014 и 2023 годы уступал в решающих матчах.

В прошлом сезоне Кубок России выиграл ЦСКА.

