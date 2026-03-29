Люк Тардиф решил не переизбираться на пост главы ИИХФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф принял решение не баллотироваться на новый срок. Об этом говорится в заявлении организации.

"Признав, что федерация находится в сильной и стабильной позиции, он определил, что это подходящий момент для сложения президентских полномочий", — отмечается в тексте обращения на сайте ИИХФ.

Тардиф останется в должности до окончания своего мандата в октябре 2026 года. В этот период он будет курировать текущие инициативы по развитию хоккея, коммерческие проекты, а также подготовку к предстоящим чемпионатам мира и зимним Олимпийским играм 2030 года.

73-летний Тардиф возглавил ИИХФ в сентябре 2021 года, сменив Рене Фазеля. При Тардифе ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований.