"Ак Барс" одержал третью победу над "Трактором" в плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 обыграл челябинский "Трактор" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Челябинске, победитель определился во втором овертайме.

В составе "Трактора" шайбы забросили Джошуа Ливо (3-я минута) и Максим Джиошвили (29). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Яшкин (8), Артем Галимов (12) и Илья Сафонов (92).

"Ак Барс" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 31 марта в Казани. Казанский клуб может оформить выход в следующий раунд на своей площадке.

По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.