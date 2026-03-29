ЦСКА выиграл у СКА третий матч в серии плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:2 обыграли петербургский СКА в четвертом матче стартового раунда серии плей-офф КХЛ.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе ЦСКА голы провели Прохор Полтапов (7-я минута), Денис Гурьянов (25, 34), Виталий Абрамов (59, в пустые ворота).

Авторы голов в составе СКА: Андрей Педан (16), Сергей Сапего (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Серия продолжится 31 марта в Москве.

СКА КХЛ ЦСКА хоккей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });