ЦСКА выиграл у СКА третий матч в серии плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:2 обыграли петербургский СКА в четвертом матче стартового раунда серии плей-офф КХЛ.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе ЦСКА голы провели Прохор Полтапов (7-я минута), Денис Гурьянов (25, 34), Виталий Абрамов (59, в пустые ворота).

Авторы голов в составе СКА: Андрей Педан (16), Сергей Сапего (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Серия продолжится 31 марта в Москве.