Есипенко проиграл на старте турнира претендентов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение от представителя Узбекистана Жавохира Синдарова в партии первого тура шахматного турнира претендентов на Кипре.

Партия завершилась на 41-м ходу, Есипенко играл черными фигурами

В следующем туре российский шахматист белыми фигурами встретится с американцем Хикару Накамурой. Партия состоится 30 марта.

Турнир претендентов проходит по круговой системе с участием восьми шахматистов и включает 14 туров. Победитель сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

Все партии первого тура женского турнира претендентов по шахматам завершились вничью, включая встречу россиянок Александры Горячкиной (белые фигуры) и Екатерины Лагно.

Во втором туре Горячкина чёрными фигурами сыграет с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Лагно белыми сыграет против китаянки Чжу Цзиньэр.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай).