Поиск

Есипенко проиграл на старте турнира претендентов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение от представителя Узбекистана Жавохира Синдарова в партии первого тура шахматного турнира претендентов на Кипре.

Партия завершилась на 41-м ходу, Есипенко играл черными фигурами

В следующем туре российский шахматист белыми фигурами встретится с американцем Хикару Накамурой. Партия состоится 30 марта.

Турнир претендентов проходит по круговой системе с участием восьми шахматистов и включает 14 туров. Победитель сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

Все партии первого тура женского турнира претендентов по шахматам завершились вничью, включая встречу россиянок Александры Горячкиной (белые фигуры) и Екатерины Лагно.

Во втором туре Горячкина чёрными фигурами сыграет с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Лагно белыми сыграет против китаянки Чжу Цзиньэр.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Люк Тардиф решил не переизбираться на пост главы ИИХФ

Кими Антонелли выиграл второй подряд этап "Формулы-1"

Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах

Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

Сборная России по футболу победила Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Никарагуа в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Никарагуа

Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере в НХЛ

Сборная Италии по футболу вышла в финал стыков на ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу вышла в финал стыков на ЧМ-2026

Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

