"Торпедо" упрочило преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло череповецкую "Северсталь" вчетвертомматчесериипервогораундаплей-оффКонтинентальнойхоккейнойлиги.

Встречапрошла вНижнемНовгороде, ее судьба решилась во втором овертайме

Всоставе "Торпедо" шайбызабросилиАндрейБелевич (59), НикитаШавин (60) иСергейГончарук (81). У "Северстали" отличилисьИльяРейнгардт (51) иТомасГрегуар (55).

Нижегородцысмоглиотыгратьсяна исходе третьегопериода, забросивдвешайбысразницейвминуту.

"Торпедо" ведетвсериидочетырехпобедсосчетом 3-1. Пятыйматчсостоится 31 мартавЧереповце.

