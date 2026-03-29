"Торпедо" упрочило преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло череповецкую "Северсталь" вчетвертомматчесериипервогораундаплей-оффКонтинентальнойхоккейнойлиги.
Встречапрошла вНижнемНовгороде, ее судьба решилась во втором овертайме
Всоставе "Торпедо" шайбызабросилиАндрейБелевич (59), НикитаШавин (60) иСергейГончарук (81). У "Северстали" отличилисьИльяРейнгардт (51) иТомасГрегуар (55).
Нижегородцысмоглиотыгратьсяна исходе третьегопериода, забросивдвешайбысразницейвминуту.
"Торпедо" ведетвсериидочетырехпобедсосчетом 3-1. Пятыйматчсостоится 31 мартавЧереповце.