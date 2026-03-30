Молодежная сборная России по футболу уступила Иордании

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России со счетом 1:2 проиграли команде Иордании в товарищеской встрече.

Игра прошла в Турции.

На 36-й минуте Иордания вышла вперед. Россияне отыгрались на 72-й минуте благодаря голу Дмитрия Пестрякова. На 90-й минуте футболисты команды Иордании вновь повели в счете, а вскоре еще не смогли реализовать пенальти.

27 марта на сборе в Турции молодежная команда России со счетом 2:1 обыграла сверстников из Узбекистана.

футбол
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });