Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский гандболист Эдуард Кокшаров умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба "Мешков Брест", главным тренером которого он до кончины являлся.

"БГК "Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал" - говорится в сообщении.

В составе сборной России Кокшаров выиграл Олимпиаду-2000, чемпионат мира-1997. В составе "Целе" он стал победителем Лиги чемпионов (2003/04) и восьмикратным чемпионов Словении. Также Кокшаров – двукратный чемпион России (2011/12, 2012/13) в составе "Чеховских медведей".

С 2017 по 2020 год Кокшаров работал главным тренером сборной России.