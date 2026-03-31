Поиск

Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский гандболист Эдуард Кокшаров умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба "Мешков Брест", главным тренером которого он до кончины являлся.

"БГК "Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал" - говорится в сообщении.

В составе сборной России Кокшаров выиграл Олимпиаду-2000, чемпионат мира-1997. В составе "Целе" он стал победителем Лиги чемпионов (2003/04) и восьмикратным чемпионов Словении. Также Кокшаров – двукратный чемпион России (2011/12, 2012/13) в составе "Чеховских медведей".

С 2017 по 2020 год Кокшаров работал главным тренером сборной России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });