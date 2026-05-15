Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Бавария" подписала новое соглашение с вратарем Мануэлем Нойером, сообщает пресс-служба германского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

Следующий сезон для 40-летнего спортсмена будет 16-м в составе "Баварии", в мюнхенский клуб Нойер перешел из "Шальке" в 2011 году.

В составе "Баварии" Нойер стал 13-кратным чемпионом Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, шесть раз – Кубок Германии. Нойер – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии, выступления за национальную команду (сыграв за не 124 матча) завершил в 2024 году.