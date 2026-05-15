Российских борцов допустили до турниров без ограничений

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на международные соревнования под его эгидой без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых "медалеемких" направлений", - написал он в своем телеграм-канале.

"Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт", - добавил Дегтярев, отметив заслугу в этом президента России Владимира Путина, имеющего "огромный авторитет в этих видах спорта".

Ранее россиян допустили на свои турниры международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса (IBA), ММА, а также World Aquatics.

Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборьбя (UIPM) и других.

В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций, резюмировал Дегтярев.

Михаил Дегтярев
