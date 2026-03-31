Назван состав сборной России по футболу на матч с Мали

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом на товарищескую игру с Мали.

С первых минут на поле в составе российской сборной будут присутствовать следующие игроки: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Александр Головин (капитан команды).

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и стартует в 20:00 мск.