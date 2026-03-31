ЦСКА обыграл СКА и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 6:2 взяли верх над петербургским СКА в пятом матче стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.



Хет-трик в составе ЦСКА оформил Денис Гурьянов, отличившийся на 6-й, 45-й и 60-й минутах. Также точные броски у москвичей нанесли Джереми Рой (15) и Николай Коваленко (48, в пустые ворота). Авторы голов у СКА: Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу ЦСКА, который, таким образом, вышел в четвертьфинал.



Также путевки в эту стадию турнира добилось нижегородское "Торпедо", победившее в гостях череповецкую "Северсталь" - 4:3. Счет в серии стал 4-1 в пользу нижегородцев.



Екатеринбургский "Автомобилист" дома со счетом 5:2 одолел уфимский "Салават Юлаев" и сократил отставание в серии до 2-3.