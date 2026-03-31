Поиск

ЦСКА обыграл СКА и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 6:2 взяли верх над петербургским СКА в пятом матче стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.

Хет-трик в составе ЦСКА оформил Денис Гурьянов, отличившийся на 6-й, 45-й и 60-й минутах. Также точные броски у москвичей нанесли Джереми Рой (15) и Николай Коваленко (48, в пустые ворота). Авторы голов у СКА: Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу ЦСКА, который, таким образом, вышел в четвертьфинал.

Также путевки в эту стадию турнира добилось нижегородское "Торпедо", победившее в гостях череповецкую "Северсталь" - 4:3. Счет в серии стал 4-1 в пользу нижегородцев.

Екатеринбургский "Автомобилист" дома со счетом 5:2 одолел уфимский "Салават Юлаев" и сократил отставание в серии до 2-3.

СКА ЦСКА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });