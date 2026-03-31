"Ак Барс" выбил "Трактор" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 победили челябинский "Трактор" в пятом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.
Игра прошла в Казани.
На седьмой секунде Артем Галимов вывел "Ак Барс" вперед. Этот гол стал самым быстрым в истории Кубка Гагарина.
На 34-й минуте Михал Чайковски сравнял счет.
На первой минуте овертайма Дмитрий Яшкин провел победный для "Ак Барса" гол.
Клуб из столицы Татарстана выиграл серию по победам со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал. Финалист прошлогоднего розыгрыша "Трактор" выбыл из дальнейшей борьбы.