"Ак Барс" выбил "Трактор" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 победили челябинский "Трактор" в пятом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Казани.

СпортХоккеист "Ак Барса" забил самый быстрый гол в истории Кубка ГагаринаЧитать подробнее

На седьмой секунде Артем Галимов вывел "Ак Барс" вперед. Этот гол стал самым быстрым в истории Кубка Гагарина.

На 34-й минуте Михал Чайковски сравнял счет.

На первой минуте овертайма Дмитрий Яшкин провел победный для "Ак Барса" гол.

Клуб из столицы Татарстана выиграл серию по победам со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал. Финалист прошлогоднего розыгрыша "Трактор" выбыл из дальнейшей борьбы.

Сборная России по футболу сыграла вничью с Мали в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Мали в товарищеском матче

Хоккеист "Ак Барса" забил самый быстрый гол в истории Кубка Гагарина

Назван состав сборной России по футболу на матч с Мали

Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Минское "Динамо" победило московское и первым вышло в четвертьфинал КХЛ

Бивол 30 мая проведет бой с немцем Айфертом в Екатеринбурге

Бивол 30 мая проведет бой с немцем Айфертом в Екатеринбурге

"Торпедо" упрочило преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

"Торпедо" упрочило преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

Люк Тардиф решил не переизбираться на пост главы ИИХФ

Кими Антонелли выиграл второй подряд этап "Формулы-1"

