"Ак Барс" выбил "Трактор" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 победили челябинский "Трактор" в пятом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Казани.

На седьмой секунде Артем Галимов вывел "Ак Барс" вперед. Этот гол стал самым быстрым в истории Кубка Гагарина.

На 34-й минуте Михал Чайковски сравнял счет.

На первой минуте овертайма Дмитрий Яшкин провел победный для "Ак Барса" гол.

Клуб из столицы Татарстана выиграл серию по победам со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал. Финалист прошлогоднего розыгрыша "Трактор" выбыл из дальнейшей борьбы.